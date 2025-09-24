Непомнящий отреагировал на вручение «Золотого мяча» Усману Дембеле

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий рассказал, считает ли он французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле лучшим футболистом.

— Дембеле выиграл «Золотой мяч». Это лучший игрок мира, на ваш взгляд?

— Я не понимаю, как выбирают того, кто выигрывает «Золотой мяч», какими критериями пользуются, каким образом определяют игрока, кто голосует за него. Это для меня сложный вопрос. Выбрали, значит, выбрали, но я не очень верю в эти выборы, — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, по итогам голосования второе место занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. На третьем месте расположился одноклубник Дембеле Витинья.