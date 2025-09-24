Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий отреагировал на вручение «Золотого мяча» Усману Дембеле

Непомнящий отреагировал на вручение «Золотого мяча» Усману Дембеле
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий рассказал, считает ли он французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле лучшим футболистом.

— Дембеле выиграл «Золотой мяч». Это лучший игрок мира, на ваш взгляд?
— Я не понимаю, как выбирают того, кто выигрывает «Золотой мяч», какими критериями пользуются, каким образом определяют игрока, кто голосует за него. Это для меня сложный вопрос. Выбрали, значит, выбрали, но я не очень верю в эти выборы, — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, по итогам голосования второе место занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. На третьем месте расположился одноклубник Дембеле Витинья.

Материалы по теме
Дембеле стал 10-м игроком в истории футбола с ЛЧ, ЧМ и «ЗМ»
Истории
Дембеле стал 10-м игроком в истории футбола с ЛЧ, ЧМ и «ЗМ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android