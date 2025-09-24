Алонсо повторил достижение тренеров-новичков «Реала», покорявшееся лишь раз в истории

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после победы в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Леванте» (4:1) повторил достижение, которое ранее покорялось лишь одному тренеру-новичку испанского гранда в истории. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
По информации источника, Хаби Алонсо стал вторым тренером в истории «Реала», выигравшим свои первые шесть матчей в Ла Лиге будучи новичком во главекомнады. Ранее подобное достижение покорялось Вандерлею Лушембурго (2005, не старт сезона).
Отметим, «Реал» всего шесть раз в истории начинал сезон Ла Лиги с шести побед — в кампаниях 1958/1959, 1961/1962, 1968/1969, 1987/1988, 2022/2023 и 2025/2026.
В XXI веке серию из шести и более побед в начале работы в чемпионате также записали в свои активы три тренера «Барселоны»: Тито Виланова (2012), Херардо Мартино (2013) и Ханс-Дитер Флик (2024).
