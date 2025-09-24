Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волгарь — Нефтехимик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо повторил достижение тренеров-новичков «Реала», покорявшееся лишь раз в истории

Алонсо повторил достижение тренеров-новичков «Реала», покорявшееся лишь раз в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после победы в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Леванте» (4:1) повторил достижение, которое ранее покорялось лишь одному тренеру-новичку испанского гранда в истории. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 28'     0:2 Мастантуоно – 38'     1:2 Этта Эйонг – 54'     1:3 Мбаппе – 64'     1:4 Мбаппе – 66'    

По информации источника, Хаби Алонсо стал вторым тренером в истории «Реала», выигравшим свои первые шесть матчей в Ла Лиге будучи новичком во главекомнады. Ранее подобное достижение покорялось Вандерлею Лушембурго (2005, не старт сезона).

Отметим, «Реал» всего шесть раз в истории начинал сезон Ла Лиги с шести побед — в кампаниях 1958/1959, 1961/1962, 1968/1969, 1987/1988, 2022/2023 и 2025/2026.

В XXI веке серию из шести и более побед в начале работы в чемпионате также записали в свои активы три тренера «Барселоны»: Тито Виланова (2012), Херардо Мартино (2013) и Ханс-Дитер Флик (2024).

Материалы по теме
Гришин объяснил, в чём ключевая разница между «Реалом» Анчелотти и «Реалом» Хаби Алонсо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android