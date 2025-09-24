Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волгарь — Нефтехимик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий сравнил футбольные качества Аршавина и Дембеле

Непомнящий сравнил футбольные качества Аршавина и Дембеле
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий ответил, считает ли он французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле сильнее бывшего вингера «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина.

— Андрей Аршавин говорит, что он сильнее Дембеле по качествам.
— Ну, конечно, Аршавин был сильнее, чем Дембеле. Потому что он наш человек. Если Андрей Сергеевич так думает, то даже не надо сомневаться, — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, Дембеле получил индивидуальную престижную награду «Золотой мяч». Парижский клуб в минувшем сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.

Материалы по теме
Непомнящий отреагировал на вручение «Золотого мяча» Усману Дембеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android