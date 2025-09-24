Непомнящий сравнил футбольные качества Аршавина и Дембеле

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий ответил, считает ли он французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле сильнее бывшего вингера «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина.

— Андрей Аршавин говорит, что он сильнее Дембеле по качествам.

— Ну, конечно, Аршавин был сильнее, чем Дембеле. Потому что он наш человек. Если Андрей Сергеевич так думает, то даже не надо сомневаться, — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, Дембеле получил индивидуальную престижную награду «Золотой мяч». Парижский клуб в минувшем сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.