Главная Футбол Новости

Экитике извинился перед болельщиками и «Ливерпулем» за удаление в матче с «Саутгемптоном»

Экитике извинился перед болельщиками и «Ливерпулем» за удаление в матче с «Саутгемптоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике извинился перед болельщиками и командой за удаление в матче с «Саутгемптоном» в 1/16 финала Кубка английской лиги.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Исак – 43'     1:1 Чарльз – 76'     2:1 Экитике – 85'    
Удаления: Экитике – 86' / нет

«Я был так воодушевлен помочь команде одержать очередную победу у нас дома, в моем первом матче в Кубке лиги…Эмоции взяли верх надо мной. Приношу свои извинения всей красной семье, спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживают, и моим товарищам по команде за эту победу!» — написал футболист в своих социальных сетях.

Напомним, Экитике снял футболку и показал её болельщикам после того, как забил мяч в ворота «Саутгемптона» на 85-й минуте матча. На тот момент у игрока уже была жёлтая карточка. В результате форвард получил второе предупреждение и был удалён с поля через минуту после своего гола.

Французский нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

