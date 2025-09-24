Витинья прокомментировал третье место по итогам премии «Золотой мяч»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался по итогам голосования престижной ежегодной премии лучшему игроку имра «Золотой мяч», в котором португальский хавбек занял третье место.

«Третий лучший в мире! Это удача! Мне повезло, что я могу каждый день заниматься тем, что люблю больше всего, и меня поддерживают любимая семья и невероятные друзья. Достичь такого уровня — невероятно. Поздравляем нашу команду мечты с тем, что вчерашний день был лучшим в году, и, без сомнения, поздравляем моего друга Усмана, который заслуженно признан лучшим игроком в мире! Трудно ли добиться большего, чем в этом году? Да. Но я не перестаю хотеть большего», — написал Витинья в социальных сетях.

Главная награда премии «Золотой мяч» досталась одноклубнику Витиньи французскому нападающему Усману Дембеле. Второе место в голосовании занял 18-летний испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль.

