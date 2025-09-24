«Это лишь начало и мы хотим продолжать». Хаби Алонсо — о победе над «Леванте»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился впечатлениями после победы в матче 6-го тура Ла Лиги против «Леванте» (4:1).

«Мы находимся на стадии роста, всё ещё в процессе построения. Прошёл 51 день, и впереди ещё долгий путь. Мы создаём прочную основу, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге, Лиге чемпионов и Кубке. В команде многие чувствуют себя вовлечёнными и важными. Есть ещё вещи, которые нужно улучшить, но путь правильный — не только по результатам, но и по тому, как мы всё делаем. Нужно продолжать, нельзя останавливаться. Это лишь начало, и мы хотим продолжать конкурировать на высоком уровне», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Мадридский «Реал» под руководством Хаби Алонсо одержал шестую победу подряд, набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.