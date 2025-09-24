Скидки
Волгарь — Нефтехимик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
«Это путь вернуться в состав». Тренер «Ливерпуля» Слот — об игре Кьезы в Кубке лиги

Аудио-версия:
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру команды, и Федерико Кьезы в частности, в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» (2:1).

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Исак – 43'     1:1 Чарльз – 76'     2:1 Экитике – 85'    
Удаления: Экитике – 86' / нет

«Полностью могу принять то, что команда, которая играет вместе впервые, где есть футболисты, давно не выходившие на поле, не может показывать идеальную командную игру. Но то, что я всегда хочу видеть — это старание и работу игроков. Для меня совсем не случайность, что именно Федерико взял мяч и сделал голевую передачу к первому голу, потому что, на мой взгляд, он был самым вовлечённым в игру, больше всех старался и работал. И снова не случайность, что именно он сделал рывок в глубину, получив отличный пас от Робертсона. Это путь либо вернуться в состав, либо получать столько игрового времени, сколько хочешь. Вот почему я был доволен несколькими индивидуальными выступлениями, но далеко не доволен другими», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Жеребьёвка следующего раунда турнира состоится 24 сентября по окончании оставшихся игр на этой стадии соревнования.

