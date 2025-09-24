«Рабочие лбы, обречены на лифт». Президент «БроукБойз» — о «Соколе» после поражения в КР

Президент медиаклуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал итоги выступления команды в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026 после поражения в четвёртом раунде Пути регионов от саратовского «Сокола» (0:2).

«1. Пацаны из Курска (Курский «Авангард», с которым «БроукБойз» играли во втором раунде Пути регионов. — Прим. «Чемпионата») — лучшие. Да, пусть играют в Серебре. Да, пусть там в аутсайдерах, но они старались играть в футбол и местами нас реально возили.

Надеюсь, пара-тройка человек из них дойдёт до РПЛ.

2. «Сокол»? Ну, я не знаю. Рабочие лбы, которые перетолкают и перебьют медиалигу, но которые, в свою очередь, обречены на лифт между ФНЛ и второй лигой. Смысл какой? Соц функция для Саратова? А в чём тут соц?

3. «Броуки». Красивая история. Все сделали максимум, но уступили. В прошлом году было приятное чувство недосказанности и несправедливости после Дзержинска. Сегодня было принятие», — написал Егоров в своём телеграм-канале.

Медиакоманда «БроукБойз» в сезоне-2025/2026 Кубка России прошла в Пути регионов «Орёл» (3:2), курский «Авангард» (2:1) и раменский «Леон Сатурн» (2:0), но уступила саратовскому «Соколу» (0:2). В Pari Первой лиге клуб из Саратова с восемью очками в 11 матчах занимает 16-е место, находясь в зоне вылета.

