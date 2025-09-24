Скидки
Волгарь — Нефтехимик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Нам повезло, что мы забили сразу после перерыва». Мареска — о победе над «Линкольн Сити»

Аудио-версия:
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Линкольн Сити» (2:1) из третьего дивизиона в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Линкольн Сити
Линкольн
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
1:0 Стрит – 42'     1:1 Джордж – 48'     1:2 Буонанотте – 50'    

«Думаю, нам повезло, что мы забили сразу после перерыва. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. Хочу похвалить команду, потому что это был очень сложный матч — на выезде. То, как ребята защищались, было великолепно, и мы выиграли, так что я доволен. В перерыве мы изменили тактику, и, на мой взгляд, это оказалось важным. Структура и форма команды полностью изменились, и это, вероятно, тоже немного помогло. Прошлая неделя выдалась тяжёлой, с точки зрения результатов, но теперь нам нужно двигаться дальше», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Жеребьёвка следующего раунда турнира состоится 24 сентября по окончании оставшихся игр на этой стадии соревнования.

«Челси» одержал волевую победу над клубом третьего дивизиона в Кубке английской лиги
