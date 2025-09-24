Томас Франк высказался о возможном возвращении в «Тоттенхэм» Гарри Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о возможном возвращении в лондонский клуб форварда «Баварии» Гарри Кейна.

«Думаю, многие болельщики «Тоттенхэма», включая меня, хотели бы снова увидеть Кейна. Если Гарри захочет присоединиться к нам, мы будем только рады», — приводит слова Франка Sky Sports.

В текущем сезоне нападающий «Баварии» сыграл 12 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и сделал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.