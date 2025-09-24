Алехандро Гримальдо: думал о переходе этим летом, но в итоге сказал себе: «Я останусь»

Защитник «Байера» и сборной Испании Алехандро Гримальдо признался, что рассматривал возможность смены клуба летом.

«Я думал о переходе этим летом, но в итоге сказал себе: «Я останусь». И это хорошо. В Леверкузене я чувствую, что болельщики любят меня так же сильно, как и клуб. Здесь меня ценят. Я подумал, что ещё один год здесь будет для меня хорошим решением», — приводит слова футболиста Sky Sport.

В текущем сезоне 30-летний Алехандро Гримальдо сыграл за леверкузенский клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с «Байером» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.