Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ливерпуля» Слот оценил текущую форму форварда клуба Исака

Аудио-версия:
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о текущей форме форварда клуба Александера Исака.

«Всего шесть или семь дней назад он дебютировал. Время летит так быстро, что иногда не понимаешь, сколько прошло. Мы получили его не в лучших кондициях с точки зрения игровой формы, поэтому нужно постепенно его подводить. Минус в том, что нельзя выпускать игрока на все 90 минут, и, если он играет только 45 или 30, обычно проходит больше времени, прежде чем он забьёт свой первый мяч. Все понимают: если футболист трижды играет по 90 минут, у него больше шансов отличиться, чем при выходах на 45–30 минут.

Он рекордный британский трансфер, и почти никто об этом не говорит, так что, может быть, умно будет упомянуть это! Из-за этого, если он не забьёт сразу, давление будет сильнее! Думаю, лучше всего оценить его уровень и то, насколько он может помочь нам, будет тогда, когда он вернётся из сборной Швеции — если останется здоровым, проведёт там много минут, а затем получит игровое время у нас в ближайшие недели. После этого его предсезонка фактически закончится и можно будет ждать от него большего. Но на данный момент я очень доволен тем, что вижу», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

Нападающий национальной команды Швеции пополнил состав «красных» прошлым летом, перейдя из «Ньюкасл Юнайтед». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Исака составляет € 120 млн.

