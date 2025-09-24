Российский член жюри «Золотого мяча» объяснил, почему проголосовал за Усмана Дембеле

Член жюри «Золотого мяча» от России журналист Константин Клещёв рассказал, почему поставил на первое место в голосовании премии ставшего в итоге лауреатом французского полузащитника Усмана Дембеле.

«Индивидуальные показатели Дембеле сравнимы с индивидуальными показателями всех его конкурентов. Рафинья, Ямаль, Салах, Витинья индивидуально многого добились в прошлом сезоне, но Усман им мало в чём уступает. А по числу выигранных трофеев с Дембеле могут сравниться лишь его одноклубники, потому что «ПСЖ» выиграл всё, кроме клубного чемпионата мира, где играл в финале.

Карьера Дембеле была извилистой. Если бы в период его игры за «Барселону» кто-то сказал мне, что Усман станет лауреатом «Золотого мяча», я бы посмеялся и сказал, что такого быть не может. Но человек нашёл свою команду, своего тренера и совершенно заслуженно получил награду.

Международное жюри состоит из 100 человек. Решение принимают журналисты, чьи страны входят в топ-100 рейтинга ФИФА. Когда голосует такое число человек, результат всё равно получается более-менее объективным», — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

28-летний Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» впервые в своей карьере.

