ПАОК — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
19:45 Мск
Российский член жюри «Золотого мяча» объяснил, почему проголосовал за Усмана Дембеле

Российский член жюри «Золотого мяча» объяснил, почему проголосовал за Усмана Дембеле
Член жюри «Золотого мяча» от России журналист Константин Клещёв рассказал, почему поставил на первое место в голосовании премии ставшего в итоге лауреатом французского полузащитника Усмана Дембеле.

«Индивидуальные показатели Дембеле сравнимы с индивидуальными показателями всех его конкурентов. Рафинья, Ямаль, Салах, Витинья индивидуально многого добились в прошлом сезоне, но Усман им мало в чём уступает. А по числу выигранных трофеев с Дембеле могут сравниться лишь его одноклубники, потому что «ПСЖ» выиграл всё, кроме клубного чемпионата мира, где играл в финале.

Карьера Дембеле была извилистой. Если бы в период его игры за «Барселону» кто-то сказал мне, что Усман станет лауреатом «Золотого мяча», я бы посмеялся и сказал, что такого быть не может. Но человек нашёл свою команду, своего тренера и совершенно заслуженно получил награду.

Международное жюри состоит из 100 человек. Решение принимают журналисты, чьи страны входят в топ-100 рейтинга ФИФА. Когда голосует такое число человек, результат всё равно получается более-менее объективным», — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

28-летний Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» впервые в своей карьере.

