Крупная победа «Реала», ФИФА может провести ЧМ-2030 с 64 сборными. Главное к утру
Мадридский «Реал» оформил шестую подряд победу со старта Ла Лиги, обыграв в гостях «Леванте» со счётом 4:1 и с дублем Килиана Мбаппе, СМИ сообщили о заинтересованности ФИФА в расширении количества участников чемпионата мира — 2030 с 48 до 64 сборных, петербургский СКА уступил дома омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль Мбаппе принёс «Реалу» шестую победу подряд в Ла Лиге.
- ФИФА заинтересована провести ЧМ-2030 с 64 командами — источник.
- СКА вновь отыгрался с 0:2, но уступил дома «Авангарду».
- «Ливерпуль» переиграл «Саутгемптон» в матче Кубка английской лиги.
- «Милан» разгромил «Лечче» в матче 1/16 финала Кубка Италии.
- «Челси» одержал волевую победу над клубом третьего дивизиона в Кубке английской лиги.
- Медийная команда «БроукБойз» вылетела из Кубка России, проиграв «Соколу».
- Гол россиянина помог «Серик Беледиеспор» Юрана сыграть вничью в первой лиге Турции.
- Далер Кузяев близок к переходу в «Рубин», обсуждается контракт на два года.
- Гави пропустит четыре-пять месяцев после операции на мениске.
- «Коламбус» проиграл предсезонный матч «Баффало» после замены Ивана Федотова.
- Гол Задорова в овертайме принёс победу «Бостону» в предсезонном матче с «Рейнджерс».
- «Нью-Джерси» крупно обыграл «Айлендерс» в предсезонном матче, у Дадонова — гол.
- В «Бруклине» сообщили о повреждении у Егора Дёмина в летний период.
