Крупная победа «Реала», ФИФА может провести ЧМ-2030 с 64 сборными. Главное к утру

Мадридский «Реал» оформил шестую подряд победу со старта Ла Лиги, обыграв в гостях «Леванте» со счётом 4:1 и с дублем Килиана Мбаппе, СМИ сообщили о заинтересованности ФИФА в расширении количества участников чемпионата мира — 2030 с 48 до 64 сборных, петербургский СКА уступил дома омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».