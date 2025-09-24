Скидки
ПАОК — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

24 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок России, ЧМ-2030, хоккей, КХЛ, НХЛ, НБА, Егор Дёмин

Крупная победа «Реала», ФИФА может провести ЧМ-2030 с 64 сборными. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» оформил шестую подряд победу со старта Ла Лиги, обыграв в гостях «Леванте» со счётом 4:1 и с дублем Килиана Мбаппе, СМИ сообщили о заинтересованности ФИФА в расширении количества участников чемпионата мира — 2030 с 48 до 64 сборных, петербургский СКА уступил дома омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Мбаппе принёс «Реалу» шестую победу подряд в Ла Лиге.
  2. ФИФА заинтересована провести ЧМ-2030 с 64 командами — источник.
  3. СКА вновь отыгрался с 0:2, но уступил дома «Авангарду».
  4. «Ливерпуль» переиграл «Саутгемптон» в матче Кубка английской лиги.
  5. «Милан» разгромил «Лечче» в матче 1/16 финала Кубка Италии.
  6. «Челси» одержал волевую победу над клубом третьего дивизиона в Кубке английской лиги.
  7. Медийная команда «БроукБойз» вылетела из Кубка России, проиграв «Соколу».
  8. Гол россиянина помог «Серик Беледиеспор» Юрана сыграть вничью в первой лиге Турции.
  9. Далер Кузяев близок к переходу в «Рубин», обсуждается контракт на два года.
  10. Гави пропустит четыре-пять месяцев после операции на мениске.
  11. «Коламбус» проиграл предсезонный матч «Баффало» после замены Ивана Федотова.
  12. Гол Задорова в овертайме принёс победу «Бостону» в предсезонном матче с «Рейнджерс».
  13. «Нью-Джерси» крупно обыграл «Айлендерс» в предсезонном матче, у Дадонова — гол.
  14. В «Бруклине» сообщили о повреждении у Егора Дёмина в летний период.
