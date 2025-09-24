«Перес звонил, стучал ногами». Клещёв — о бойкоте «Золотого мяча» со стороны «Реала»

Российский журналист и член жюри «Золотого мяча» от России Константин Клещёв рассказал про своё отношение к бойкоту «Золотого мяча» со стороны мадридского «Реала».

«Категорически отрицательно отношусь к этому. Президент «Реала» Флорентино Перес, а он принимает решение об участии или неучастии в церемонии, сильно упал в моих глазах. Почему это произошло? В прошлом году все были уверены, что «Золотой мяч» получит Винисиус. И в «Реале», чьи футболисты много раз получали награду, ждали корреспондента France Football для интервью с Винисиусом. Но интервью до оглашения итогов решили не делать и не послали корреспондента ни к кому. Хотя раньше могли поехать и к двум, и к трём игрокам, чтобы запутать журналистов и букмекеров. И в «Реале» решили, что Винисиус «Золотой мяч» не получит. В итоге так и вышло, но никто об этом не знал, и даже для Родри победа была колоссальным удивлением. В «Реале» считали, что Винисиус лучший, и я с ними согласен, но не приезжать на церемонию вручения главной награды года в высшей степени оскорбительно как для организаторов, так и для всего футбольного сообщества. Все же приехали! Треть времени на церемонии в 2024-м была посвящена «Реалу», она готовилась полтора месяца. И были колоссальные проблемы. Перес звонил главному редактору France Football, топал ногами — целая история была. Но не сдались и по-прежнему придерживаются принципа не допускать утечек и держать имя обладателя «Золотого мяча» в тайне», — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

«Золотой мяч» — 2025 выиграл крайний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле.