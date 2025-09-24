Скидки
«Он мог бы сейчас играть в РПЛ». Александр Гришин — о Фёдоре Смолове

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что нападающий медиаклуба «БроукБойз» Фёдор Смолов мог бы до сих пор играть в РПЛ.

«По своему мастерству, по таланту он мог бы сейчас играть в РПЛ. В командах второй восьмёрки лиги однозначно заиграл бы. С другой стороны, для нападающего 35 лет — это уже критический возраст», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Последним профессиональным клубом Смолова был «Краснодар». Он покинул его минувшим летом. В текущем сезоне Фёдор выступает за медийную команду «БроукБойз» в рамках Кубка России. Нападающий появился на поле дважды за клуб, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.

