Участник конкурса France Football от России назвал критерии голосования за «Золотой мяч»

Аудио-версия:
Член жюри «Золотого мяча» от России журналист Константин Клещёв рассказал о критериях голосования в главной международной премии французского журнала France Football.

«Критерии достаточно просты. Их придумал France Football для того, чтобы постараться избежать субъективизма и облегчить работу членам жюри. Первое — это индивидуальные достижения в течение сезона: голы, голевые передачи, какие-то интересные действия. Конечно, предпочтение отдаётся нападающим по вполне понятным и объективным причинам, поэтому и в списке номинантов на «Золотой мяч», и в числе обладателей преобладают нападающие или атакующие полузащитники. Защитники и вратари получали награду крайне редко. Второй критерий — это трофеи, которые выигрывала команда претендента на «Золотой мяч». Тоже абсолютно понятно: если команда выигрывает, скорее всего, в ней собраны лучшие на данный момент футболисты. Третий — карьера футболиста. То, насколько она была яркой, длительной. И фэйр-плей в ходе этой карьеры.

Когда жюри получают список из 30 номинантов, сначала смотрят первый критерий — вся статистика расписана. За какой клуб играл, сколько забивал, как играл в сборной и на каких турнирах отличался. Довольно полная информация», — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/2025 стал 28-летний полузащитник французского «ПСЖ» Усман Дембеле.

Видео: Дембеле устроили овации в раздевалке «ПСЖ»

