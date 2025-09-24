Форвард «Ливерпуля» Александер Исак: я на пути к тому, чтобы привести себя в форму

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак поделился впечатлениями от полученного игрового времени в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Саутгемтоном» (2:1) и прокомментировал свою текущую форму.

«Я на пути к тому, чтобы привести себя в форму. Было приятно получить игровое время. Главная цель — победить. Это мой главный приоритет», — приводит слова Исака пресс-служба «Ливерпуля».

Нападающий национальной команды Швеции пополнил состав «красных» прошлым летом, перейдя из «Ньюкасл Юнайтед». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Исака составляет € 120 млн.

В текущем сезоне Александер провёл за «Ливерпуль» три матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.