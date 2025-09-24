Скидки
Футбол Новости

Форвард «Ливерпуля» Александер Исак: я на пути к тому, чтобы привести себя в форму

Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак поделился впечатлениями от полученного игрового времени в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Саутгемтоном» (2:1) и прокомментировал свою текущую форму.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Исак – 43'     1:1 Чарльз – 76'     2:1 Экитике – 85'    
Удаления: Экитике – 86' / нет

«Я на пути к тому, чтобы привести себя в форму. Было приятно получить игровое время. Главная цель — победить. Это мой главный приоритет», — приводит слова Исака пресс-служба «Ливерпуля».

Нападающий национальной команды Швеции пополнил состав «красных» прошлым летом, перейдя из «Ньюкасл Юнайтед». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Исака составляет € 120 млн.

В текущем сезоне Александер провёл за «Ливерпуль» три матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Новости. Футбол
