Форвард «Ливерпуля» Александер Исак: я на пути к тому, чтобы привести себя в форму
Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак поделился впечатлениями от полученного игрового времени в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Саутгемтоном» (2:1) и прокомментировал свою текущую форму.
Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Исак – 43' 1:1 Чарльз – 76' 2:1 Экитике – 85'
Удаления: Экитике – 86' / нет
«Я на пути к тому, чтобы привести себя в форму. Было приятно получить игровое время. Главная цель — победить. Это мой главный приоритет», — приводит слова Исака пресс-служба «Ливерпуля».
Нападающий национальной команды Швеции пополнил состав «красных» прошлым летом, перейдя из «Ньюкасл Юнайтед». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Исака составляет € 120 млн.
В текущем сезоне Александер провёл за «Ливерпуль» три матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
