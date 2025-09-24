Тренер любительского ПСК прокомментировал поражение от «Урала» в Кубке России

Главный тренер любительского клуба ПСК из станицы Динской Краснодарского края Владимир Кухлевский дал комментарий по итогам поражения в четвёртом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России от одного из лидеров Pari Первой лиги екатеринбургского «Урала» (1:2).

«Отыгрываться всегда тяжело, а проигрывать после этого тоже не очень‑то приятно. Тем не менее наши ребята не выключились из игры после двух пропущенных голов и боролись до конца. Свой гол забили. То, что пропустили в свои ворота, это уже следствие более высокого класса соперников. Где‑то мы пару моментов проморгали. А в остальном мы боролись, бились, старались», — сказал Кухлевский в эфире телеканала «Матч ТВ».

В ходе продвижения по Пути регионов Кубка России ПСК из Динской выбил из турнирной сетки майкопскую «Дружбу», краснодарскую «Кубань» и ставропольское «Динамо».

