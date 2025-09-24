Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью: мне не нравится, когда человек у монитора становится главным героем матча

Моуринью: мне не нравится, когда человек у монитора становится главным героем матча
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью выразил недовольство работой VAR в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Португалии по футболу с «Риу Аве» (1:1).

«Результат абсолютно несправедливый, потому что победить хотела только одна команда, а другая – сыграть вничью, но таков футбол. Мне не нравится, когда человек у монитора становится главным героем матча», — приводит слова Моуринью Record.

По ходу матча главный судья Сержиу Гелью после просмотра VAR отменил гол «Бенфики» из-за фола защитника лиссабонского клуба Николаса Отаменди.

После шести туров чемпионата Португалии «Бенфика» набрала 14 очков и располагается на третьей строчке в таблице.

Материалы по теме
«Бенфика» во 2-м матче Моуринью потеряла очки с одним из аутсайдеров чемпионата Португалии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android