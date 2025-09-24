Моуринью: мне не нравится, когда человек у монитора становится главным героем матча

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью выразил недовольство работой VAR в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Португалии по футболу с «Риу Аве» (1:1).

«Результат абсолютно несправедливый, потому что победить хотела только одна команда, а другая – сыграть вничью, но таков футбол. Мне не нравится, когда человек у монитора становится главным героем матча», — приводит слова Моуринью Record.

По ходу матча главный судья Сержиу Гелью после просмотра VAR отменил гол «Бенфики» из-за фола защитника лиссабонского клуба Николаса Отаменди.

После шести туров чемпионата Португалии «Бенфика» набрала 14 очков и располагается на третьей строчке в таблице.