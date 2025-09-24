Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Расписание матчей Лиги Европы 2025/2026 по футболу на 24 сентября

Сегодня, 24 сентября, состоится девять матчей 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 24 сентября (время московское):

19:45. «Мидтьюлланн» – «Штурм»;
19:45. ПАОК – «Маккаби» Тель-Авив;
22:00. «Фрайбург» – «Базель»;
22:00. «Црвена Звезда» – «Селтик»;
22:00. «Бетис» – «Ноттингем Форест»;
22:00. «Динамо» Загреб – «Фенербахче»;
22:00. «Ницца» – «Рома»;
22:00. «Мальмё» – «Лудогорец»;
22:00. «Брага» – «Фейеноорд».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
