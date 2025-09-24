Россиянин в жюри «Золотого мяча» Клещёв: в эпоху Месси и Роналду всё было очень просто

Член жюри «Золотого мяча» от России журналист Константин Клещёв высказался о расширении круга претендентов на получение этой награды.

«Всё было очень просто в эпоху Месси и Роналду. Они были на две головы выше остальных, хотя в 2010-м мне казалось, что «Золотой мяч» должен получить Снейдер, а в 2013-м — Франк Рибери. Но слишком уж велик был авторитет и вес Роналду и Месси, предпочтение отдавали им. Когда после ЧМ-2018 в России награду получил Модрич, было понятно, что они прошли высшие точки своей карьеры. Здесь уже стало сложновато. В какие-то годы мне казалось, что должен получать Левандовски, Бензема получил, но мог и раньше. Круг кандидатов расширился. Помните, как все возмущались, когда Месси получил свой последний «ЗМ» в 2023-м? Но в главном турнире он был лучшим, от этого никуда не деться.

Выбор действительно осложняется, потому что подросло очень яркое поколение футболистов высочайшего уровня. Они с одинаковым основанием будут претендовать на «Золотой мяч» в ближайшие годы, но прежде всего я имею в виду, конечно, нападающих: Мбаппе, Холанд, Ямаль», — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Пятёрку лидеров по итогам голосования за «Золотой мяч» составили Усман Дембеле («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Витинья («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Рафинья («Барселона»).

