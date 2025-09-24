Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 24 сентября

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 24 сентября
Сегодня, 24 сентября, состоятся матчи 1/32 финала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 24 сентября (время московское):

  • 12:00. СКА-Хабаровск — «Родина»;
  • 14:00. «Астрахань» — «Черноморец»;
  • 14:30. «Велес» — «Ротор»;
  • 15:00. «Кубань Холдинг» — «Волга»;
  • 16:00. «Череповец» — «Шинник»;
  • 17:00. «Волгарь» — «Нефтехимик»;
  • 18:00. «Фанком» — «Уфа»;
  • 18:30. «Знамя Труда» — «Чайка»;
  • 19:00. «Кристалл-МЭЗТ» — «Торпедо»;
  • 19:30. «Текстильщик» — «Факел».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».

