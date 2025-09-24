«Он явление». Россиянин в жюри «Золотого мяча» объяснил второе место Ямаля в голосовании

Член жюри «Золотого мяча» от России журналист Константин Клещёв высказался о занявшем второе место по итогам голосования 18-летнем полузащитнике «Барселоны» Ламине Ямале.

«Когда мы говорим о карьере, я вспоминаю Ямаля на чемпионате Европы. Хотя понятно, что в этот раз он не учитывался. Но карьера Ямаля, несмотря на юные годы, уже задалась. В прошлом году его признали лучшим молодым футболистом мира, в этом — тоже. Ямаль — вундеркинд, явление в футболе.

Ещё не видел итогов голосований коллег, но наверняка многие поставили Ламина на первое или второе место. Здесь играет роль исключительность футболиста — Ямаль как явление. То, что он творит на поле, не делает никто. В том числе и Дембеле. Испанец импровизирует, выдумывает и делает настолько неожиданные ходы, что ты просто за голову хватаешься. Нужно быть гением, нужно быть Месси или Роналду, чтобы совершать такие вещи. И здесь Ямаль вне конкуренции. Если бы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, Ямаль и Рафинья были бы главными претендентами на победу. И тогда многие отдали бы предпочтение Ламину. Но у него всё впереди — он ещё получит «Золотой мяч», сомнений в этом мало», — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Лауреатом награды «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025 стал нападающий французского «ПСЖ» Усман Дембеле.

