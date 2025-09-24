Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Футбол Новости

Участник референдума France Football от России ответил на критику «Золотого мяча»

Участник референдума France Football от России ответил на критику «Золотого мяча»
Член жюри «Золотого мяча» от России журналист Константин Клещёв высказался о критике награды, вручаемой ежегодно журналом France Football по результатам международного голосования.

«Золотой мяч» критикуют последние лет 30, поверьте мне. Его всё время критикуют. Как в принципе можно вручать индивидуальные награды в командном виде спорта? По большому счёту это нонсенс, но тем не менее её вручают, и все ждут, кому она достанется. Ни одной награды не ждут так, как вручения «Золотого мяча». Французы придумали это, организовали, развили. Сначала приз вручался лучшему европейскому футболисту, выступающему в Европе, а сейчас это мировая награда, которую хотят получить все. Сколько бы её ни критиковали», — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

По итогам сезона-2024/2025 обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, в тройку лучших также вошли полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль и полузащитник «ПСЖ» Витинья.

Видео: Как же бесит «Золотой мяч»! ХиТ#160 (2023)

Новости. Футбол
