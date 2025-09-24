Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-нападающий «Зенита» Малком привлёк внимание европейских клубов — Конур

Экс-нападающий «Зенита» Малком привлёк внимание европейских клубов — Конур
Комментарии

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне футболист саудовского «Аль-Хиляля» Малком привлёк внимание европейских клубов. За бразильца могут заплатить до € 25 млн в январе. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X.

28-летний Малком в этом сезоне провёл девять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт бразильца с «Аль-Хилялем» рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Малкома в € 22 млн.

В составе «Зенита» бразильский нападающий становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.

Материалы по теме
Полузащитник «Аль-Хиляля» Милинкович-Савич может вернуться в Серию А — Tuttosport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android