Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Зенит» проявляет интерес к Селиму Амалле — источник

Комментарии

Марокканский атакующий полузащитник Селим Амалла попал в сферу интересов «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга рассматривает кандидатуру 28-летнего хавбека. Однако сам футболист предпочитает другой вариант продолжения карьеры, сообщает Le Soir.

По сведениям источника, Амалла хочет продолжить карьеру в Бельгии — его услуги предложены местному «Андерлехту». Футболист, хоть и имеет гражданство Марокко, родился в Бельгии, поэтому ему будет комфортно продолжить карьеру именно там. Его жена также родом из Бельгии, а ранее Селим уже играл в местном чемпионате.

Отметим, что Амалла пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Вальядолида». Ранее он также играл за «Валенсию» и ряд бельгийских клубов.

