Россиянин в жюри «Золотого мяча» объяснил, почему поставил Доннарумму на третье место

Член жюри «Золотого мяча» от России журналист Константин Клещёв рассказал, почему при голосовании включил в топ-3 голкипера «ПСЖ» в сезоне-2024/2025 Джанлуиджи Доннарумму.

— Третье место Доннаруммы в вашем списке всё-таки кажется завышенным.

— Включите запись серии пенальти с «Ливерпулем», и всё станет ясно.

— Но у него получился не самый стабильный сезон, особенно в чемпионате Франции.

— Смотрим на табло, какое место занял «ПСЖ»? А я помню, как рассуждали: Сафонов, наверное, составит конкуренцию Доннарумме, Матвей попал в команду вовремя, а итальянец допустил несколько ошибок и уже не справляется. Много всякой ерунды было сказано. Но это человек, который в самые важные моменты выходит на пик своего мастерства. Доннарумма доказал, что сегодня он сильнейший вратарь мира, — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В тройку лучших футболистов мира по версии Константина Клещёва вошли нападающий Усман Дембеле («ПСЖ»), полузащитник Ламин Ямаль («Барселона») и вратарь Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», в текущем сезоне — «Манчестер Сити»). В общем голосовании Дембеле и Ямаль заняли первое и второе места соответственно, Доннарумма — девятое место.

