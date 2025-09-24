Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Жан-Пьер Папен отреагировал на выигранный Усманом Дембеле «Золотой мяч»

Бывший французский футболист Жан-Пьер Папен отреагировал на выигранный крайним нападающим «ПСЖ» Усманом Дембеле «Золотой мяч». Папен также становился обладателем этой награды, он её получил в 1991 году.

«Для него начнётся самое сложно, потому что, когда ты получаешь «Золотой мяч», ты принимаешь определённую ответственность. Больше на тебя не будут смотреть по-прежнему. Не будут играть против тебя так же, как играли раньше. С другой стороны, он не должен меняться.

Усман должен стараться оставаться таким же, чтобы быть столь же эффективным и важным для команды, будь то сборная Франции или «ПСЖ». И это крайне непросто. Но думаю, что Дембеле на это способен», — приводит слова Папена RMC Sport.

