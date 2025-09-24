Российский журналист Клещёв рассказал, как вошёл в состав жюри «Золотого мяча»

Журналист Константин Клещёв объяснил, как он стал членом жюри «Золотого мяча» от Российской Федерации.

«Я принимаю участие в голосовании за «Золотой мяч» от России с 1993 года, больше 30 лет. Каждый год, без исключений. Как на работу! В начале 1990-х я работал в газете «Спорт-Экспресс», она наполовину принадлежала французам — Groupe Amaury. Это собственник France Football и L’Equipe. Им нужен был журналист, который говорит по-французски и разбирается в футболе. До меня голосовал известный журналист Лев Россошик, но он был универсалом — его основным видом спорта был волейбол. И он в один момент сказал мне: «Ну что я, волейболист, голосую за футболистов? Давай ты будешь?» Французам моя кандидатура подошла, и с тех пор я с ними общался, сотрудничал и принимал участие в голосовании за «Золотой мяч», — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В тройку лучших футболистов мира в сезоне-2024/2025 по версии Константина Клещёва вошли нападающий Усман Дембеле («ПСЖ»), полузащитник Ламин Ямаль («Барселона») и вратарь Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», в текущем сезоне — «Манчестер Сити»). В общем голосовании Дембеле и Ямаль заняли первое и второе места соответственно, Доннарумма — девятое место.

Видео: В Париже празднуют завоёванный Усманом Дембеле «Золотой мяч»