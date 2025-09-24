Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский журналист Клещёв рассказал, как вошёл в состав жюри «Золотого мяча»

Российский журналист Клещёв рассказал, как вошёл в состав жюри «Золотого мяча»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Константин Клещёв объяснил, как он стал членом жюри «Золотого мяча» от Российской Федерации.

«Я принимаю участие в голосовании за «Золотой мяч» от России с 1993 года, больше 30 лет. Каждый год, без исключений. Как на работу! В начале 1990-х я работал в газете «Спорт-Экспресс», она наполовину принадлежала французам — Groupe Amaury. Это собственник France Football и L’Equipe. Им нужен был журналист, который говорит по-французски и разбирается в футболе. До меня голосовал известный журналист Лев Россошик, но он был универсалом — его основным видом спорта был волейбол. И он в один момент сказал мне: «Ну что я, волейболист, голосую за футболистов? Давай ты будешь?» Французам моя кандидатура подошла, и с тех пор я с ними общался, сотрудничал и принимал участие в голосовании за «Золотой мяч», — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В тройку лучших футболистов мира в сезоне-2024/2025 по версии Константина Клещёва вошли нападающий Усман Дембеле («ПСЖ»), полузащитник Ламин Ямаль («Барселона») и вратарь Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», в текущем сезоне — «Манчестер Сити»). В общем голосовании Дембеле и Ямаль заняли первое и второе места соответственно, Доннарумма — девятое место.

Видео: В Париже празднуют завоёванный Усманом Дембеле «Золотой мяч»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android