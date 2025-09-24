Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Лицемерие тех, кто отстранил Россию!» Турецкий журналист — об отсутствии бана Израиля

Турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу обвинил УЕФА в лицемерии из-за отказа проголосовать за возможное отстранение Израиля от международной арены, упомянув Россию.

«Ходят слухи, что УЕФА отложил голосование из-за давления спонсоров или даже переложит ответственность на другие организации. Лицемерие тех, кто отстранил Россию от турниров без голосования. Они ведь буквально говорят: «Давайте поддержим Израиль». Какой позор», — написал журналист в социальной сети X.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

