Российский футболист — о зарплате в Испании: большие деньги — миф, мне не хватает на жизнь

Бывший защитник «Уфы» и «Волги» Марк Криворог, который выступает за «Мойет» из 6-го испанского дивизиона, рассказал о своей зарплате в Европе. Он заявил, что стереотип о больших зарплатах в Испании не соответствует действительности.

— Кем работаешь?

— Детским тренером в частной школе. Зарплаты в качестве футболиста совсем не хватает на жизнь.

— Настолько она маленькая?

— Большие деньги в Испании — миф. Зарабатываю в качестве игрока где-то 150 евро, не считая премиальных. Испанский МРОТ — 1200 евро, поэтому 100–200 евро — совсем ерунда. Буквально сходить пару раз поужинать. С работы тренером получаю в несколько раз больше, — приводит слова Криворога Sport24.