Клещёв: многие игроки «ПСЖ» заслужили быть выше Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»

Член жюри «Золотого мяча» от России журналист Константин Клещёв объяснил, почему поставил в голосовании полузащитника «Барселоны» Рафинью на шестое место.

«Я посчитал, что футболисты «ПСЖ», которых я поставил в топ-5 (Мендеш, Витинья, Доннарумма, Дембеле), заслуживают быть выше Рафиньи. Если вспомнить, что творил Доннарумма… Наверное, без него «ПСЖ» не выиграл бы Лигу чемпионов. Нуну Мендеш справился со всеми звёздными нападающими, которых встретил на поле. Рафинья — выдающийся игрок. И я думаю, что первая пятёрка-шестёрка рейтинга — те футболисты, которые не сильно уступают Дембеле. Но решают детали: француз был лучшим в сильнейшей команде мира. А в «Барселоне» лучшим был всё-таки Ямаль, а не Рафинья. Может, кто-то обвинит меня в субъективизме, но бывают и у нас какие-то предпочтения», — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

По итогам общего голосования премии «Золотой мяч» хавбек «Барселоны» Рафинья занял пятое место, уступив Усману Дембеле («ПСЖ»), Ламину Ямалю («Барселона»), Витинье («ПСЖ») и Мохамеду Салаху («Ливерпуль»).

Видео: Рафинья на коленях прополз через всё поле стадиона «Барселоны»