Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Семшов посоветовал Станковичу, как исправить ситуацию в «Спартаке»

Аудио-версия:
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о ситуации в «Спартаке». Он посоветовал главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, как наладить выступления команды. По мнению Семшова, сербу нужно перестать экспериментировать и «не дёргать футболистов» по разным позициям.

«Много разговоров о том, что без Станковича «Спартак» играет лучше. Я бы обратил внимание на то, что штаб и игроки меньше говорят с судьями и больше заняты делом. Нервы Станковича приводили к тому, что некоторые игроки чересчур распылялись не на игру, а на судейство. Это сбивало.

На мой взгляд, Станковичу пока за всё время работы в «Спартаке» не удалось найти оптимальную схему, то есть сделать самое сложное — расставить игроков, распорядиться тем богатством, которое есть. Команду ему собрали хорошую. Надо просто расставить футболистов и не дёргать их. Каждый матч — что-то новое. Надо успокоиться и перестать экспериментировать. Ничего в плане борьбы в РПЛ не потеряно. Один-два удачных матча, и «Спартак» будет в тройке», — приводит слова Станковича «РБ Спорт».

