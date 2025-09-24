Скидки
«Соболев не заслужил критики». Семшов поделился выводами по матчу «Краснодар» — «Зенит»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Семшов поделился впечатлениями от матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Игра проходила в Краснодаре и завершилась победой санкт-петербуржцев со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Для меня Глушенков — лучший игрок матча «Краснодар» — «Зенит». А главный фактор для такого мнения — это голевой пас Максима на второй гол команды. Феноменальная передача! Между двумя центральными защитниками, всё вовремя, прямо в голову — великолепно. Только из-за этой передачи Максим заслужил звание лучшего.

Я бы назвал именно этот матч пока лучшим в чемпионате. И я не согласен с претензиями к арбитру. Наоборот, Карасёв провёл отличный матч.

Соболев не забил в этом матче, но критики не заслужил. После его замены минут через пять показали данные по пробегу, и там Александр был лучшим. Не критично в этом матче, что он не забил. Он много и по делу трудился, и вопросов нет», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Комментарии
