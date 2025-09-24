Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
«Звезда приехала». Сперцян — о Роналду в матче между сборными Армении и Португалии

Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян отметил влияние на болельщиков нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Армяне играли с португальцами в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года в начале сентября. Встреча завершилась разгромной победой сборной Португалии со счётом 5:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 61'    

«Я не поменялся футболками с Роналду. Никто не забрал его футболку, сказал, что даст в Португалии. Все болельщики сосредоточены были на Роналду? Конечно, звезда всё-таки приехала», — приводит слова Сперцяна ТАСС.

16 ноября сборная Армении сыграет с национальной командой Португалии на выезде.

