«Звезда приехала». Сперцян — о Роналду в матче между сборными Армении и Португалии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян отметил влияние на болельщиков нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Армяне играли с португальцами в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года в начале сентября. Встреча завершилась разгромной победой сборной Португалии со счётом 5:0.

«Я не поменялся футболками с Роналду. Никто не забрал его футболку, сказал, что даст в Португалии. Все болельщики сосредоточены были на Роналду? Конечно, звезда всё-таки приехала», — приводит слова Сперцяна ТАСС.

16 ноября сборная Армении сыграет с национальной командой Португалии на выезде.