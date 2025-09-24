«Звезда приехала». Сперцян — о Роналду в матче между сборными Армении и Португалии
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян отметил влияние на болельщиков нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Армяне играли с португальцами в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года в начале сентября. Встреча завершилась разгромной победой сборной Португалии со счётом 5:0.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10' 0:2 Роналду – 21' 0:3 Канселу – 32' 0:4 Роналду – 46' 0:5 Феликс – 61'
«Я не поменялся футболками с Роналду. Никто не забрал его футболку, сказал, что даст в Португалии. Все болельщики сосредоточены были на Роналду? Конечно, звезда всё-таки приехала», — приводит слова Сперцяна ТАСС.
16 ноября сборная Армении сыграет с национальной командой Португалии на выезде.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2025
-
11:25
-
11:22
-
11:20
-
11:09
-
10:55
-
10:54
-
10:53
-
10:28
-
10:23
-
10:20
-
10:12
-
09:56
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:55
-
08:38
-
08:30
-
08:26
-
08:25
-
08:00
-
07:31
-
07:17
-
06:49
-
06:27
-
05:57
-
05:43
-
05:30
-
05:24