Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
В РФС сообщили, что телефонные номера нескольких судей были опубликованы в Сети

Аудио-версия:
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что телефонные номера нескольких футбольных арбитров были опубликованы в интернете. Функционер отметил, что Российский футбольный союз относится к этому негативно.

«У нас было несколько случаев, когда в Сеть сливали телефонные номера арбитров, которые работали на матчах. Конечно, мы относимся к этому негативно. Даже если арбитр допустил ошибку, это может быть рабочая ситуация. Это часть профессии. Судьям можем только посоветовать не читать комментарии. Если, по мнению судей, есть какие-то реальные угрозы, оскорбления или что-то весомое, то необходимо сообщить об этом. Если обычный хейт, то рекомендуем не читать. С интернет-троллями воевать невозможно», — приводит слова Каманцева ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). В зоне прямого вылета находятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», в зоне стыковых матчей — «Акрон» и «Оренбург».

