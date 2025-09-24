Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игнашевич: я против лимита, но 10-11 иностранцев в составе «Зенита» — это неправильно

Игнашевич: я против лимита, но 10-11 иностранцев в составе «Зенита» — это неправильно
Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал, как он относится к возможному ужесточению лимита на легионеров в российском футболе.

«Как я отношусь к ужесточению лимита на легионеров? Я считаю, что любой лимит даёт ограничения — поэтому я против лимитов. Мы сейчас находимся в изоляции, не участвуем в международных соревнованиях, никак не зарабатываем, но тратим большие деньги на иностранцев. Мне это непонятно, надо думать над этим.

Возьмём «Зенит»: играют 10-11 иностранцев, включая Алипа и Дугласа Сантоса, один Латышонок из россиян. Это не совсем правильно. Иностранные футболисты не мотивированы, на мой взгляд, у них нет больших футбольных амбиций и целей. Они не хотят себя проявлять сегодня, попасть в другую команду. Просто хотят заработать», — приводит слова Игнашевича Metaratings.

