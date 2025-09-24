Далер Кузяев подпишет однолетний контракт с «Рубином» 24 сентября

Российский полузащитник Далер Кузяев сегодня, 24 сентября, подпишет контракт с «Рубином» до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Минувшим летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр». Россиянин был футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.