Израиль избежал немедленного исключения из УЕФА благодаря помощи США — Israelhayom

Израиль избежал немедленного исключения из УЕФА благодаря помощи США — Israelhayom
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять израильские сборные и клубы от участия в международных турнирах после того, как на руководство организации оказали давление США, сообщает онлайн-издание Israelhayom.

По данным источника, помощь Израилю оказали многие дипломаты, представители футбольных ассоциаций и другие высокопоставленные лица в спортивной среде. На данный момент Израильская футбольная ассоциация избежала отстранения от участия в европейских соревнованиях, а это означает, что «Маккаби» из Тель-Авива примет участие в Лиге Европы сезона-2025/2026.

Отметим, что все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

