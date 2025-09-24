Ташуев объяснил, из-за чего футболисты «Спартака» сходят с ума

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев поделился своими мыслями по поводу положения дел в московском «Спартаке». Он считает, что футболисты команды «сходят с ума» из-за постоянной смены игровой расстановки. По мнению Ташуева, тренеру красно-белых Деяну Станковичу стоит остановиться на одной схеме и оттачивать её до идеала.

«Как только футболисты встали на свои позиции, к «Спартаку» пришёл результат. Когда «Спартак» перестанет шарахаться от схемы к схеме, к команде придут победы.

Чтобы поставить одну схему, нужен сезон. А тренерский штаб «Спартака» меняет схему от случая к случаю. Игроки «Спартака» сходят с ума от постоянной смены схем. Надо взять одну схему и оттачивать её», — приводит слова Ташуева Metaratings.