Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ташуев объяснил, из-за чего футболисты «Спартака» сходят с ума

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев поделился своими мыслями по поводу положения дел в московском «Спартаке». Он считает, что футболисты команды «сходят с ума» из-за постоянной смены игровой расстановки. По мнению Ташуева, тренеру красно-белых Деяну Станковичу стоит остановиться на одной схеме и оттачивать её до идеала.

«Как только футболисты встали на свои позиции, к «Спартаку» пришёл результат. Когда «Спартак» перестанет шарахаться от схемы к схеме, к команде придут победы.

Чтобы поставить одну схему, нужен сезон. А тренерский штаб «Спартака» меняет схему от случая к случаю. Игроки «Спартака» сходят с ума от постоянной смены схем. Надо взять одну схему и оттачивать её», — приводит слова Ташуева Metaratings.

