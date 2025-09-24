«Я фартовый для «Зенита». Министр спорта РФ дал понять, что знает, кто такой Семак

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев дал понять, что знает, кто такой Сергей Семак. Ранее он заявлял, что не знает главного тренера «Зенита». Эти слова вызвали резонанс и критику среди поклонников российского футбола. Однако сейчас министр напомнил, как вручал Кубок России «Зениту» и непосредственно его главному тренеру.

– Кстати, в прошлом году я же вручал Кубок России Сергею Семаку, помните?

– А как же…

– Грандиозная победа была «Зенита». «Балтика» им забила. Но как только я зашёл на стадион и занял место в ложе, «Зенит» сразу отыгрался. Молодец! Министр-то фартовый, получается, для «Зенита»! — приводит слова Дегтярёва «Комсомольская правда».