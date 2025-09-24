Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен лидер девяти туров РПЛ по количеству удачных отборов

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев является лидером Мир Российской Премьер-Лиги по количеству удачных отборов в первых девяти матчах внутреннего первенства сезона-2025/2026. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Так, Кучаев провёл на поле 861 минуту и совершил 27 (73%) удачных отборов.

Топ-5 игроков РПЛ по количеству удачных отборов по итогам девяти туров выглядят следующим образом:

1. Константин Кучаев, «Ростов», – 27 (73%).

2. Хуан Касерес, «Динамо» Москва, – 26 (54%).

3. Мирослав Богосавац, «Ахмат», – 26 (79%).

4. Сергей Варатынов, «Балтика», – 25 (78%).

5. Рубенс Диас, «Динамо» Москва, – 24 (73%).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Ростов» — 11-й (9).