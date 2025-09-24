Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен лидер девяти туров РПЛ по количеству удачных отборов

Стал известен лидер девяти туров РПЛ по количеству удачных отборов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев является лидером Мир Российской Премьер-Лиги по количеству удачных отборов в первых девяти матчах внутреннего первенства сезона-2025/2026. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Так, Кучаев провёл на поле 861 минуту и совершил 27 (73%) удачных отборов.

Топ-5 игроков РПЛ по количеству удачных отборов по итогам девяти туров выглядят следующим образом:

1. Константин Кучаев, «Ростов», – 27 (73%).
2. Хуан Касерес, «Динамо» Москва, – 26 (54%).
3. Мирослав Богосавац, «Ахмат», – 26 (79%).
4. Сергей Варатынов, «Балтика», – 25 (78%).
5. Рубенс Диас, «Динамо» Москва, – 24 (73%).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Ростов» — 11-й (9).

Материалы по теме
«На арбитра давили, особенно Талалаев». Игорь Федотов — о матче «Балтики» и «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android