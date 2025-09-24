Семшов выделил самый скандальный момент 9-го тура РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал самый скандальный момент 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил спорное судейское решение в матче «Локомотива» и махачкалинского «Динамо». Судья назначил неоднозначный штрафной в сторону железнодорожников на последних минутах игры. «Динамо» забило гол после этого стандартного положения. В итоге встреча завершилась вничью — 1:1.

«Самый скандальный момент тура — это штрафной, с которого «Локо» пропустил гол и потерял два очка. Вообще не понял, где там увидели нарушение правил. А второй момент — как «Локомотив» умудрился пропустить? Да, удар сильный, из-под игроков мяч вылетел. Но вратарь среагировал, а на добивании обязаны были играть обороняющиеся — а тут получилось, что футболист Махачкалы вскочил и добил.

Но главное — это всё равно судейство. Понятно, что арбитрам нелегко, но есть VAR, это достаточно простой момент. Обычное единоборство, несложный эпизод. Очень удивлён этим штрафным», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».