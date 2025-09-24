Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
«Астон Вилла» приняла решение по будущему Эмери, экс-тренер «Спартака» интересен «МЮ»

«Астон Вилла» приняла решение по будущему Эмери, экс-тренер «Спартака» интересен «МЮ»
Бирмингемская «Астон Вилла» не планирует расставаться с главным тренером команды Унаи Эмери в ближайшем будущем, несмотря на слухи, сообщающие о заинтересованности «Манчестер Юнайтед» в услугах испанского специалиста. Об этом сообщает Give Me Sport.

После пяти стартовых туров английской Премьер-лиги «Астон Вилла» набрала только три очка и располагается на 18-м месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства бирмингемцы сыграют с «Фулхэмом» на домашней арене. Игра состоится 28 сентября, начало — в 18:00 мск.

Унаи Эмери известен своей работой в «Севилье», «Вильярреале» и московском «Спартаке».

