В РФС огласили свою позицию относительно возвращения пива на стадионы

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Российский футбольный союз изучает влияние пивной индустрии на футбол. В апреле 2025 года министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о необходимости возвращения пива на стадионы, так как оно является частью зрелища и относится к культуре боления. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, в свою очередь, сообщил, что вопрос возвращения пива на стадионы в настоящее время не стоит в повестке дня профильного комитета.

«Мы совместно с лигой, совместно с клубами, совместно с Союзом российских пивоваров проводим изучение вопроса влияния инвестиций данной индустрии на футбол. Мы не думаем, что потребление пива приведёт к каким-то негативным эффектам в футболе.

Особенно с учётом того, что матчи РПЛ проходят в рамках системы идентификации болельщиков. Надеюсь, что какие-то точки для совместного роста мы с пивной индустрией найдём», — приводит слова Митрофанова ТАС.