Российский футболист из Испании рассказал, сталкивался ли с русофобией в Европе

Бывший защитник «Уфы» и «Волги» Марк Криворог, который выступает за «Мойет» из 6-го испанского дивизиона, ответил на вопрос, сталкивался ли он с русофобией в Европе.

— Русофобия в Европе — миф?

— Ни разу не встречал её от латиноамериканцев, испанцев или других европейцев. Все иностранцы шутят со мной, хоть и примитивно.

— Как именно?

— Максимально стандартно! «Путин, водка, медведь, балалайка, снег».

— А как дела с украинцами? Их же много в Испании.

— Когда жил в Каталонии, абсолютно адекватно и дружелюбно общался с украинцами, которые находятся в Испании уже 10–15 лет. Несмотря на переезд в другой город, до сих пор в контакте с ними в соцсетях, — приводит слова Криворога Sport24.