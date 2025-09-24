Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: у ФИФА одна цель — обогатиться, а полмира будут играть на ЧМ

Валерий Непомнящий: у ФИФА одна цель — обогатиться, а полмира будут играть на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на информацию, что ФИФА готова провести чемпионат мира 2030 года с 64 командами.

«В нашем мире всё возможно — 24, 32 или 64 команды на чемпионате мира. У ФИФА задача одна — обогатиться и заработать как можно больше. Это же коммерческое предприятие по своей структуре, бизнес. Если они всё просчитали — наверное, у них есть те, кто умеет хорошо считать, — тогда будет полмира в финальной части чемпионата мира. Я всегда против этого, но что поделать?

Когда меня спрашивали о новых тенденциях после чемпионата мира, я говорил, что ничего не увидел. Потому что по спортивной составляющей, по качеству чемпионат мира уступает Лиге чемпионов или отдельным чемпионатам стран. Условно — сборной Испании приходится играть с Гондурасом или с кем-то подобным. Какой смысл в таком чемпионате мира для испанцев? Но бизнес есть бизнес, с этим надо смириться, и всё», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
ФИФА заинтересована провести ЧМ-2030 с 64 командами — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android