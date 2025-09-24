Валерий Непомнящий: у ФИФА одна цель — обогатиться, а полмира будут играть на ЧМ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на информацию, что ФИФА готова провести чемпионат мира 2030 года с 64 командами.

«В нашем мире всё возможно — 24, 32 или 64 команды на чемпионате мира. У ФИФА задача одна — обогатиться и заработать как можно больше. Это же коммерческое предприятие по своей структуре, бизнес. Если они всё просчитали — наверное, у них есть те, кто умеет хорошо считать, — тогда будет полмира в финальной части чемпионата мира. Я всегда против этого, но что поделать?

Когда меня спрашивали о новых тенденциях после чемпионата мира, я говорил, что ничего не увидел. Потому что по спортивной составляющей, по качеству чемпионат мира уступает Лиге чемпионов или отдельным чемпионатам стран. Условно — сборной Испании приходится играть с Гондурасом или с кем-то подобным. Какой смысл в таком чемпионате мира для испанцев? Но бизнес есть бизнес, с этим надо смириться, и всё», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.