«Родина» разгромила «СКА-Хабаровск» в 1/32 финала Пути регионов Кубка России
Поделиться
Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретились «Родина» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на «Стадионе имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Родины» со счётом 3:0.
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Родина
Москва
0:1 Корян – 2' 0:2 Князев – 11' 0:3 Маркитесов – 42'
«Родина» открыла счёт на второй минуте игры — быстрый гол забил Аршак Корян. Уже на 11-й минуте Глеб Князев удвоил преимущество московской команды. Третий мяч был забит на 42-й минуте, его автором стал Дмитрий Маркитесов. Вторая половина встречи прошла без голов.
«Родина» вышла в следующий этап Кубка России, а «СКА-Хабаровск» вылетел из турнира.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2025
-
14:50
-
14:30
-
14:24
-
14:20
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:21
-
13:13
-
13:06
-
12:59
-
12:51
-
12:23
-
12:14
-
12:02
-
11:55
-
11:52
-
11:25
-
11:22
-
11:20
-
11:09
-
10:55
-
10:54
-
10:53
-
10:28
-
10:23
-
10:20
-
10:12
-
09:56
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:14