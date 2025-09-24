Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родина» разгромила «СКА-Хабаровск» в 1/32 финала Пути регионов Кубка России

«Родина» разгромила «СКА-Хабаровск» в 1/32 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретились «Родина» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на «Стадионе имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Родины» со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Родина
Москва
0:1 Корян – 2'     0:2 Князев – 11'     0:3 Маркитесов – 42'    

«Родина» открыла счёт на второй минуте игры — быстрый гол забил Аршак Корян. Уже на 11-й минуте Глеб Князев удвоил преимущество московской команды. Третий мяч был забит на 42-й минуте, его автором стал Дмитрий Маркитесов. Вторая половина встречи прошла без голов.

«Родина» вышла в следующий этап Кубка России, а «СКА-Хабаровск» вылетел из турнира.

Материалы по теме
Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 24 сентября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android