«Родина» разгромила «СКА-Хабаровск» в 1/32 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретились «Родина» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на «Стадионе имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Родины» со счётом 3:0.

«Родина» открыла счёт на второй минуте игры — быстрый гол забил Аршак Корян. Уже на 11-й минуте Глеб Князев удвоил преимущество московской команды. Третий мяч был забит на 42-й минуте, его автором стал Дмитрий Маркитесов. Вторая половина встречи прошла без голов.

«Родина» вышла в следующий этап Кубка России, а «СКА-Хабаровск» вылетел из турнира.