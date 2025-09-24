Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: спасение «Сочи» математически возможно, психологически — трудно

Александр Мостовой: спасение «Сочи» математически возможно, психологически — трудно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой предположил, сможет ли сохранить прописку в Мир РПЛ «Сочи». Южане после девяти туров чемпионата России занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав только одно очко.

«Математически спасение «Сочи» возможно, психологически — трудно. Но примеры есть. В футбол нужно играть до судейского свистка. Да, треть чемпионата прошла, одно очко, но всё ещё возможно. Вдруг выдадут серию из побед — две-три и уже поднялись», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17).

Материалы по теме
«Сочи» обратился в ЭСК по назначению двух пенальти в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android