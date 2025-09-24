Александр Мостовой: спасение «Сочи» математически возможно, психологически — трудно

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой предположил, сможет ли сохранить прописку в Мир РПЛ «Сочи». Южане после девяти туров чемпионата России занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав только одно очко.

«Математически спасение «Сочи» возможно, психологически — трудно. Но примеры есть. В футбол нужно играть до судейского свистка. Да, треть чемпионата прошла, одно очко, но всё ещё возможно. Вдруг выдадут серию из побед — две-три и уже поднялись», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17).